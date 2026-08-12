Медведев вслед за Путиным предупредил Запад

Россия будет атаковать страны, которые решать напасть на наши торговые судна. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что Запад «истошно лает» про так называемый российский теневой флот. Политик предложил разобраться, «о чем это». Под этим подразумеваются обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в наших интересах. Корабль регистрируется в государстве, отличном от страны владельца, ради экономии на налогах и регулировании. К таким относятся: Панама, Либерия, Маршалловы Острова, Багамы, Белиз, Бермуды, Каймановы Острова, Кипр, Мальта, Сейшелы.

Медведев уточнил, что никаких прав у «европейских собак» задерживать такие суда нет — ни в соответствии с Конвенцией по международному морскому праву 1982 года, ни в соответствии с национальным законодательством. При этом абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под «удобными» флагами.

Путин пригрозил Западу

«А значит что? Значит, руководствуясь симметричным подходом (что справедливо), Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз! И таких судов очень много. Наши Вооруженные силы способны резко расширить работу за границы Черноморского бассейна», — написал зампред СБ РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия будет отвечать зеркально на захваты своих торговых судов, причем не только в тех же акваториях.