В России осудили восторг на Украине после ударов по РФ

Восторг в украинских социальных сетях от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в Новороссийске является свидетельством неонацизма. Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что в этих соцсетях под рубрикой «из приятного» опубликованы кадры из атакованного Новороссийска, включая фото с поврежденными жилыми домами, автостоянками, коммерческими застройками.

«Нацистское сообщество восхищается убийством мирных жителей и разрушением гражданских объектов. Одним словом сообщество взращенного неонацизма», — написал Мирошник.

Дроны и безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Как рассказал глава города Андрей Кравченко, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки сбитых БПЛА попали в шесть жилых домов и одно коммерческое здание. Также фрагменты беспилотников нашли на территории строительной площадки.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки украинских войск на Новороссийск пострадали восемь человек, включая одного несовершеннолетнего. Еще один ребенок в возрасте восьми лет получил несовместимые с жизнью ранения.