В России высказались о возможности полного уничтожения порта Одессы

Все идет к полному уничтожению порта Одессы, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«К этому все идет. Собственно, и не только Одессы. Я думаю, [это касается] и Южного, и Черноморского, и Николаевского. Они дождутся полного уничтожения логистики», — заявил Колесник.

Депутат отметил, что на Западе многие начали нервничать на этот счет. Он объяснил такую реакцию тем, что в случае полного уничтожения украинских портов прервутся поставки оружия.

«Будут поставлять, будем уничтожать. И всю инфраструктуру, и начальные линии, и запчасти — уничтожаться будет все, что имеет отношение к боевым средствам, которые применяются по нашим войскам. Все это будет подлежать уничтожению», — заключил Колесник.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ударили по используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) базе в порту Одессы. Уточняется, что удары наносились в течение ночи с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников большой дальности.