Путин заявил о приоритетной важности решения задач СВО

Президент России Владимир Путин во время обеда с экипажем ракетного крейсера «Варяг» заявил о приоритетной важности решения задач специальной военной операции (СВО), однако указал на необходимость поддержания боеспособности всех Вооруженных сил страны, включая флот, передает ТАСС.
«Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции, но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае», — обратился глава государства к морякам.
Ранее были опубликованы кадры, как Владимир Путин в военной форме поднялся на борт крейсера «Варяг», откуда наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ).