Путин заявил о приоритетной важности решения задач СВО

Президент России Владимир Путин во время обеда с экипажем ракетного крейсера «Варяг» заявил о приоритетной важности решения задач специальной военной операции (СВО), однако указал на необходимость поддержания боеспособности всех Вооруженных сил страны, включая флот, передает ТАСС.

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«Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции, но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае», — обратился глава государства к морякам.

Ранее были опубликованы кадры, как Владимир Путин в военной форме поднялся на борт крейсера «Варяг», откуда наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ).