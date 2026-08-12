Путин заявил о готовности России к поиску компромиссов

Россия укрепляет свою безопасность в целом и в отдельных регионах и всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех ее соседей, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил о готовности России к поиску взаимных компромиссов для всех соседей и напарников, передает РИА «Новости».

«Хотел бы подчеркнуть в завершение еще раз, что Россия укрепляет свою безопасность в целом и в отдельных регионах. Всегда готовы к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех наших соседей и для всех наших напарников. Причем мы готовы делать это на основе учета взаимных интересов», – сказал Владимир Путин.

Также российский лидер подтвердил готовность сотрудничать с другими государствами по Северному морскому пути.

«Россия всегда, именно всегда, выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в использовании преимуществ Северного морского пути, разумеется, в рамках действующего морского права», – сказал Путин.

Владимир Путин проинспектировал масштабные учения Тихоокеанского флота с борта крейсера «Варяг».

Путин отметил рост конфликтного потенциала в регионе из-за действий НАТО.

Также Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству в Арктике, в том числе на Северном морском пути.