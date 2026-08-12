Путин рассказал, какими были отношения России с Японией при Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ были конструктивные отношения в вопросе решения проблемы Курильских островов с Синдзо Абэ и другими японскими руководителями, но впоследствии Токио изменил свою позицию.

Путин, посетивший учения Тихоокеанского флота, заявил, что Синдзо Абэ многое сделал для сближения Японии и России. Изменение позиции Японии не были спровоцированы с российской стороны, сказал он.

Президент прибыл на флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Командующий флотом адмирал Виктор Лиина доложил ему о ходе учений ТОФ. Путин сказал, что морская пехота Тихоокеанского флота действует дерзко, профессионально и героически, выполняя задачи в зоне специальной военной операции.

Путин за недавнее время совершил ряд рабочих поездок. В Улан-Удэ он провел заседание президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, пообщался с руководителем Бурятии Алексеем Цыденовым и встретился с урбанистами Дальнего Востока. В Новосибирске Путин провел встречу с руководителем Новосибирской области Андреем Травниковым, поговорил со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области, провел заседание Совета по науке и образованию и пообщался с жителями.