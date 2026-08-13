Путин пообедал с экипажем "Варяга"

Президент России Владимир Путин, приняв участие в учениях Тихоокеанского флота во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск, побеседовал с экипажем крейсера "Варяг" в неформальной обстановке, за обедом. Верховный главнокомандующий, в частности, заявил о необходимости поддерживать боеспособность флота.

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"Море любит сильных, а сильным надо хорошо кушать, - сказали президенту про моряков перед началом трапезы. - Они у нас все такие спортивные". "Как мы с вами", - поддержал Путин.

Президент поблагодарил командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лиину и весь экипаж "Варяга" за учения и их организацию. "Не буду повторять, насколько это важно - поддерживать в боевой готовности флот, все Вооруженные силы и, особенно, в этом регионе", - сказал он.

"Мы сегодня об этом говорили на совещании… а до этого - с министром обороны в Москве, с начальником Генштаба", - сообщил Путин.

"Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции, но вы не в тылу - вы тоже на переднем крае", - подчеркнул он.

"Потому что боеспособность Вооруженных Сил и флота должны поддерживаться для защиты всей территории РФ, и это очень важно для страны - обеспечение безопасности", - заключил он.