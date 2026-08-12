Россия будет зеркально отвечать в случае захвата западными странами российских торговых судов.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

«А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества, разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнёт реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально», — сказал президент на учениях Тихоокеанского флота.

Он также подчеркнул, что Североатлантический альянс просачивается в Тихоокеанский регион.

Назван возможный ответ Москвы на захват танкеров в Европе

Днём 12 августа российский лидер прибыл на ракетный крейсер «Варяг» для наблюдения за учениями Тихоокеанского флота.