Путин: Курилы закреплены за Россией как реалии после Второй мировой войны
У Японии есть претензии по Курилам, хотя они закреплены за Россией в международных документах как реалии после Второй мировой войны.
На это обратил внимание глава государства Владимир Путин.
«У Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах, как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны», — уточнил глава государства.
Он отметил, что Япония впервые причислила в доктринальных документах Россию к числу основных угроз.
Президент подчеркнул, что Россия не угрожает Японии.
Путин также заметил, что НАТО просачивается в Тихоокеанский регион.
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