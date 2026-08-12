У Японии есть претензии по Курилам, хотя они закреплены за Россией в международных документах как реалии после Второй мировой войны.

На это обратил внимание глава государства Владимир Путин.

«У Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах, как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны», — уточнил глава государства.

Он отметил, что Япония впервые причислила в доктринальных документах Россию к числу основных угроз.

Президент подчеркнул, что Россия не угрожает Японии.

Путин также заметил, что НАТО просачивается в Тихоокеанский регион.

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