Путин раскрыл угрозу для России из-за планов НАТО

Путин раскрыл угрозу России из-за планов НАТО
НАТО постепенно расширяет свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а планы по размещению там новых вооружений создают дополнительные угрозы для безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Также, по словам российского лидера, напряженность нагнетается не только в АТР но и в соседнем Арктическом регионе.
В России назвали три аргумента против нападения на НАТО
Ранее посол России в Токио Николай Ноздрев предупредил, что отказ Японии от безъядерного статуса повлечет контрмеры со стороны других государств.
«Отказ Японии от безъядерного статуса будет являться прямым нарушением обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в качестве неядерной державы», — отметил Ноздрев.