Путин раскрыл угрозу для России из-за планов НАТО

НАТО постепенно расширяет свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а планы по размещению там новых вооружений создают дополнительные угрозы для безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

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Также, по словам российского лидера, напряженность нагнетается не только в АТР но и в соседнем Арктическом регионе.

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Ранее посол России в Токио Николай Ноздрев предупредил, что отказ Японии от безъядерного статуса повлечет контрмеры со стороны других государств.