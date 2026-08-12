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Путин раскрыл угрозу России из-за планов НАТО

Lenta.ru

НАТО постепенно расширяет свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а планы по размещению там новых вооружений создают дополнительные угрозы для безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Путин раскрыл угрозу для России из-за планов НАТО
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Также, по словам российского лидера, напряженность нагнетается не только в АТР но и в соседнем Арктическом регионе.

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Ранее посол России в Токио Николай Ноздрев предупредил, что отказ Японии от безъядерного статуса повлечет контрмеры со стороны других государств.

«Отказ Японии от безъядерного статуса будет являться прямым нарушением обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в качестве неядерной державы», — отметил Ноздрев.