Захарова прокомментировала ответ МИД Польши на ее слова о Навроцком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала невообразимо глупым ответ внешнеполитического ведомства Польши на ее комментарий по поводу русофобских высказываний президента Польши Кароля Навроцкого.

Как указала дипломат, МИД Польши ответил на ее комментарий о Навроцком, заявившем, что "бить москалей - стратегический интерес Польши". При этом, продолжила она, самого Навроцкого и его нацистское высказывание польское дипведомство комментировать не стало, а вместо этого написало: "Зато у Польши ВВП на душу населения в два раза выше, автобанов больше и убийств меньше".

"Я не шучу. Даже по меркам Сикорского это невообразимо глупо: предъявляют за аморальность, а приводят аргумент "зато у нас каша слаще", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В этой связи дипломат напомнила о роли Советского Союза в послевоенном восстановлении Польши. В частности, после освобождения страны Красной армией СССР приступил к масштабной программе помощи: в конце 1944 года был предоставлен беспроцентный кредит в размере 10 млн рублей, в начале 1945 года - займы на 50 млн рублей и $10 млн, поставки топлива, продовольствия и сельскохозяйственных ресурсов. Она указала, что советские архитекторы участвовали в воссоздании исторического облика Варшавы, а польские строители говорили, что "половина восстановленной столицы состоит из советских цемента и кирпича".

"Фундамент, на котором Польша выстроила свой ВВП, заложен Советским Союзом - бескорыстно, нередко в ущерб собственным потребностям, вопреки нуждам своей страны, где 600 000 советских солдат отдали жизни за освобождение Польши. Вместо благодарности - оголтелая русофобия, топорно насаждаемая польской верхушкой. Убийство русских для Варшавы - "стратегический интерес", как выразился Навроцкий. Выгодный бизнес? Понятно", - добавила она.

Захарова задала польскому руководству вопрос: "А когда убивали поляков - шесть миллионов за шесть лет оккупации, Аушвиц-Биркенау (Освенцим), Варшавское гетто, Волынь - это тоже был чей-то "стратегический интерес"? Или когда убивают поляков - это трагедия, а вот когда поляки помогают убивать русских - это "стратегический интерес"?"

Язык ненависти

По словам Захаровой, сегодня Варшава открыто поставляет вооружение тем, кто чествует волынских палачей, вырезавших десятки тысяч польских женщин и детей. Она напомнила также, что 85 лет назад нацизм оправдывал убийство "расовыми теориями" и прикрывался якобы наукой, стоившей жизни 6 млн жителей Польши.

"А сегодня убийство оправдывают показателями ВВП и количеством автобанов? К слову об автобанах. Не это ли самое страшное, когда на вопрос о морали и нравственности тебе отвечают "выгодными материальными показателями"?" - добавила она. "Да, в Польше ВВП на душу населения выше, причем еще выше, чем говорит Навроцкий, потому что его лично и его клевретов из этих расчетов можно вычесть. У них души точно нет", - указала она.

Захарова также обратила внимание на то, что Польша присоединилась ко всем санкционным пакетам Евросоюза в отношении России, при этом против самой Польши - государства, чей президент публично призывает к убийству граждан другой страны, - никаких санкций не введено.