Спецпосланник президента США обратился к Путину

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение американского гражданина, бывшего морпеха Роберта Гилмана «по гуманитарным соображениям». Соответствующий пост Уиткофф опубликовал в соцсети X.

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Спецпосланник отметил личное участие российского лидера в освобождении американца.

Уиткофф выразил благодарность в том числе от лица государственного секретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Джареда Кушнера.

В России Роберт Гилман был осужден на 10 лет колонии строгого режима. Первый свой срок в 4,5 года он получил еще в 2022 году за нападение на полицейского в вокзале Воронежа после того, как его сняли с поезда за пьяный дебош.

Reuters: освобожденный в РФ американец Гилман летит в США

Позже наказание сократили на год, однако в колонии американец вступал в конфликты с сотрудниками ФСИН. В конце 2025 года суд ужесточил экс-морпеху наказание до 10 лет колонии строго режима. А в начале 2026-го Гилман стал фигурантом уже пятого уголовного дела все по той же статье.

11 августа стало известно, что Москва по просьбе Вашингтона освободила Гилмана. По данным Reuters, для освобождения американца не потребовалось обмена заключенными — американские чиновники назвали решение России жестом доброй воли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН прокомментировали освобождение бывшего морпеха США из российской колонии.