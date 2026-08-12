В посольстве раскрыли, что Румыния пыталась выдать за обломки российских дронов

Сотрудники министерства иностранных дел Румынии на встрече с вызванным в ведомство послом РФ в Бухаресте Владимиром Липаевым продемонстрировали «куски пенопласта», выдавая их за улики по инцидентам с якобы российскими БПЛА. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве России.

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«В ходе беседы в румынском МИД нам продемонстрировали куски пенопласта, предлагая рассматривать их как доказательство «российского происхождения» сбитых беспилотников. Однако никаких фактов, связывающих данные дроны с нашей страной, нам, естественно, не предоставили», — подчеркнули в диппредставительстве.

Как уточнили в посольстве, дипломаты, очевидно, имели дело с заранее срежиссированной постановкой со стрельбой по учебным мишеням, цель которой заключается в оправдании курса на милитаризацию в глазах румынского общества. При этом он сопровождается значительным увеличением военных затрат на фоне непростой социально-экономической обстановки в республике.

В России заявили об оказании Румынией прямой военной помощи Украине

9 августа директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что румынские власти оказывают Украине прямую военную поддержку.

По словам дипломата, порт Джурджулешты, оператора которого купила Румыния, давно превратили в транзитный узел для доставки на территорию Украины разнообразных грузов, в том числе тех, что предназначены для нужд ВСУ.

Ранее в МИД рассказали об ответе России на «театральные жесты» Румынии.