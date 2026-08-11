Небензя заявил, что реализация мирного плана США по Газе застопорилась

Практическая реализация американского мирного плана в отношении сектора Газа фактически не продвигается, несмотря на прекращение масштабных боевых действий. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Не меньшую тревогу вызывает и взрывоопасная ситуация в другой части оккупированной палестинской территории - в секторе Газа. Практическая реализация "мирного плана" США по Газе фактически стоит на месте. Безусловно, важно, что благодаря усилиям посредников удалось остановить масштабное кровопролитие в анклаве. Однако режим прекращения огня продолжает методично нарушаться, прежде всего израильской стороной", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности.

По его словам, подтверждением этого является статистика жертв. Небензя заявил, ссылаясь на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), что менее чем за год после формального вступления в силу режима прекращения огня израильские военные убили почти 1,3 тыс. палестинцев, в том числе около 300 детей.