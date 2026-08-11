В России ответили на прозвучавший в Европарламенте громкий призыв по Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал высказывание итальянского евродепутата и лидера партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи, назвавшего бесполезной помощь Украине и призвавшего к переговорам.

В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что такие голоса звучат в Европе, что указывает на ее усталость от Украины, однако они не могут изменить политику, поскольку европейские элиты неподконтрольны населению.

«Это, безусловно, говорит об усталости Европы от Украины. Правы те эксперты, кто считает, что голоса, объективно оценивающие ситуацию на украинском направлении, в Европе звучат и будут звучать. Но тем важнее понять, как устроена европейская реальность и политика. Те, кто сегодня различными манипуляциями превратился в европейский правящий класс, не собираются прислушиваться к мнению трезвых голосов, к соображениям национальных интересов. Они не собираются прислушиваться к мнению тех политических партий, которые опираются на точку зрения больших групп населения, не собираются слышать ряд профсоюзных объединений, которые выступают против военной истерии, подготовки к войне, противостоят наращиванию гонки вооружений», — сказал Новиков.

Депутат подчеркнул, что европейские политики, избранные на национальные должности, «начинают пересаживаться из кресла в кресло» в структуры ЕС и НАТО, становясь недоступными для населения. Решения же принимаются под влиянием финансово-олигархической элиты, которая заинтересована в сохранении конфликта на Украине для получения дивидендов.

«В частности, в Европе она идет сегодня по пути, в котором оказалась в результате действий США. Ряд производств утекают из Европы в США, а чтобы эти производства не были закрыты, чтобы не объясняться с рабочими, которые будут голодать, не имея возможности получать зарплату, они идут по давно проверенному пути, по которому шел в свое время и Гитлер: они начинают вкладывать деньги в военную промышленность», — Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам. «Но эти расходы тоже ведь нужно объяснить, обосновать. И украинский конфликт здесь как нельзя кстати. В этом конфликте они видят и способ ослабления России, и способ сохранения и укрепления НАТО, потому что они искренне считают, что этот блок должен усиливаться, и потому, что это обеспечивает им дивиденды. С одной стороны, это призвано запустить экономику, а с другой — это позволяет наживаться на выделенных траншах, потому что много скандальных ситуаций, имевших место, уже свидетельствует о том, что многие деньги из Европы ни в какой Киев не уходят», — отметил Новиков.

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По словам депутата, часть денег остается в Европе, так как ими же оплачиваются военные поставки на Украину. Вторая часть остается, потому что является коррупционной мздой президенту Украины Владимиру Зеленскому за его антироссийскую позицию.

«Его ближайшее окружение рассовывает эти деньги опять-таки на европейские счета, они опять не попадают на Украину. A третья часть — это сумма, которую уже сами европейцы, выделяющие эти деньги, на самом деле никакому даже Зеленскому не передают, а обеспечивают с их помощью свои бизнес-проекты», — добавил Новиков.

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