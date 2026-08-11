Удары по Верховной раде бессмысленны, поскольку она не участвует в принятии важных решений.

Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка «Единой России» Евгений Поддубный в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

«От Верховной рады на Украине ни черта не зависит. Чего по ней бить? Это бесполезное место», — сказал он.

По словам Поддубного, гораздо важнее наносить удары по украинским предприятиям, производящим беспилотники. Именно от этого зависит ситуация на фронте, добавил военкор.

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До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 11 августа российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Запорожье. В украинской столице под удар попали терминал «Новой почты» и складской комплекс «Сан-Парк», где, по данным ведомства, хранилось около 15 тысяч ударных беспилотников и компоненты для их производства. В Запорожье атаке подвергся металлургический комбинат, выпускающий прокат для защитных конструкций и бронежилетов.