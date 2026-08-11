В аэропорту Новосибирска заметили самолет Путина

В новосибирском аэропорту Толмачево заметили самолет, на котором прилетел президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Сиб.фм.

Очевидцы обратили внимание на три лайнера — с одного из них утром 11 августа сошел глава государства, однако не уточняется, с какого именно.

Ранее Путин воскликнул «караул» после просьбы главы Курчатовского института Михаила Ковальчука сказать еще одно слово в 20-минутном докладе. Президент, находящийся с рабочей поездкой в Новосибирске, принял участие в заседании Совета по науке и образованию, на котором обсуждалось научно-технологическое развитие.