Посольство РФ: Молдавия игнорирует угрозу от террористического режима Киева

Власти Молдавии предпочитают не замечать угрозы мировому сообществу со стороны поощряемого Западом террористического режима в Киеве. Об этом говорится в официальном сообщении посольства РФ в Молдавии в связи с решением Кишинева отозвать для консультаций своего посла в Москве Лилиана Дария после падения залетевшего в республику с территории Украины беспилотника.

"В очередной раз отсутствие информации о принадлежности, радиолокационной фиксации и трассировке беспилотника не помешало молдавской стороне скоропалительно возложить всю ответственность на нашу страну. При этом официальный Кишинев предпочитает "не замечать" очевидных угроз, которые соседям и всему мировому сообществу создает поощряемый Западом террористический киевский режим. Известно, что вербовка СБУ диверсантов для диверсий и террористических атак на территории России осуществляется в том числе на территории Республики Молдова", - говорится в документе.

В дипмиссии призвали официальный Кишинев воздерживаться от дальнейших эскалационных шагов, которые, как показывает практика, наносят ущерб в первую очередь интересам граждан самой Республики Молдова.

Ранее в Молдавии уже находили обломки залетевших с территории Украины беспилотников, однако власти обвиняли в этих инцидентах Россию, не предоставляя доказательств, подтверждающих их принадлежность какой-либо из сторон конфликта. В Москве неоднократно подчеркивали, что в ходе проведения спецоперации удары наносятся исключительно по военным и связанным с ними энергетическим объектам Украины и не нарушают воздушное пространство соседних государств, а подобные инциденты в приграничных районах зачастую связаны с действиями украинской системы ПВО.

Отношения между Молдавией и Россией охладели после прихода к власти президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые взяли курс на разрыв с РФ и странами СНГ. Такая политика загнала страну в экономический кризис, оппозиция считает, что власти под давлением Запада ведут страну по украинскому сценарию и требуют досрочных выборов. В МИД РФ заявляли, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.