Россотрудничество приступило к возобновлению работы «Русского дома» в Дамаске

Россотрудничество приступило к практической подготовке возобновления работы Российского центра науки и культуры (РЦНК) — «Русского дома» — в Дамаске. Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества.

По поручению руководителя Россотрудничества Игоря Чайки делегация Агентства во главе с заместителем руководителя Алексеем Клещевым 9-10 августа посетила Дамаск для проработки практических вопросов возобновления деятельности РЦНК. Визит стал продолжением договоренностей, ранее достигнутых Игорем Чайкой с временным поверенным в делах Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Исмаилом.

В Дамаске представители Агентства провели переговоры в Министерстве иностранных дел, Министерстве высшего образования и научных исследований и Министерстве культуры Сирии. По итогам встреч были достигнуты договоренности о запуске образовательных, культурных и научных проектов в стране, спрос на которые продолжает расти. Кроме того, представители сирийского МИД посетили «Русский дом», где состоялось совместное рабочее совещание — на нем были представлены возможности и перспективные направления деятельности РЦНК.

Одним из ключевых направлений в работе «Русского дома» станет образование. С начала 2026 года от граждан Сирии поступило более 4,5 тысячи заявок на обучение в российских вузах, конкурс достиг 23 человек на место. Россотрудничество подтвердило готовность к увеличению квоты правительства Российской Федерации на обучение в российских вузах для сирийских студентов.

В ходе переговоров также обсуждались межвузовский обмен, образовательные программы по искусственному интеллекту, робототехнике, математике и инженерно-техническим дисциплинам, восстановление курсов русского языка и подготовка абитуриентов к участию в отборе на бесплатное высшее образование в России.

Существенная часть переговоров была посвящена культурному сотрудничеству — обсуждались проекты в области театра и кино, переводы российской и сирийской литературы на арабский и русский языки, а также совместные выставки художников.

В здании «Русского дома» состоялась встреча с российскими соотечественниками, проживающими в разных регионах Сирии. В частности, речь шла о поддержке преподавания русского языка — сейчас более 40 тысяч сирийских школьников продолжают его изучать. Для поддержки популярности русского языка обсуждалась поставка учебных пособий и оборудования, а также развитие культурных проектов.