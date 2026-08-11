В МИД прокомментировали соглашение о российских базах в Сирии

Подписание меморандума с Сирией о работе российских баз в Хмеймиме и Тартусе является важным шагом для развития взаимодействия двух стран в военной сфере.

Об этом заявили РИА Новости в МИД РФ.

«Рассматриваем состоявшееся 9 августа подписание меморандума (...) как важный шаг, направленный на дальнейшее совершенствование двустороннего взаимодействия в военной сфере и укрепление договорно-правовой базы профильного сотрудничества в новых условиях», — отметили в дипведомстве.

В МИД подчеркнули, что достижение договоренностей с новыми властями Сирии может придать дополнительный импульс развитию всего комплекса двусторонних отношений.

Раскрыты перспективы российских военных баз в Сирии

9 августа Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, в котором были определены перспективы российских военных баз в Сирии. По итогам переговоров стороны определили, что базы в Хмеймиме и Тартусе станут центрами совместной военной подготовки.