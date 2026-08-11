Путин посетил «Сибирский кольцевой источник фотонов»

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки посетил Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости.

Центр коллективного пользования является первым объектом современной сети источников синхротронного излучения, создаваемой в России в рамках федеральной научно-технической программы. А также лучшим в мире источником синхротронного излучения в классе источников среднего энергетического диапазона (3 ГэВ).

Центр позволит проводить исследования мирового уровня с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей – химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, археологии, палеонтологии. В частности, здесь можно будет создавать новые лекарственные препараты, работать над улучшением характеристик различных катализаторов, оценивать месторождения драгоценных металлов, изучать древние артефакты.

Также президент посетил Новосибирский государственный университет, где встретился со студентами, аспирантами и молодыми учеными. Один из них рассказал Владимиру Путину, что входит в число специалистов, стоявших у истоков СКИФ.

«У нас ведь немножко вправо ушло все-таки запуск СКИФа. И это произошло в том числе потому, что некоторые части оборудования, которые мы планировали получить из-за рубежа, мы не получили и вынуждены были делать сами», - отметил российский лидер, уточнив у собеседника, как он оценивает отечественные разработки.

Молодой ученый рассказал, что произвести все оборудование удалось на высоком уровне. И президент России констатировал, что «все получилось», пишет «Российская газета».

Строительство научного комплекса завершилось 20 июня. Центр коллективного пользования представляет собой комплекс из 34 строящихся зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, пишет ТАСС.

Официальный пуск СКИФ намечен на конец августа, когда в регионе пройдет форум «Технопром-2026», а первый научный эксперимент запланирован на сентябрь. Он будет связан с полиэтиленом.