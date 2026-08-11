Путин призвал ускорить разработку технологий будущего в России

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске заявил, что скорость создания и внедрения инноваций напрямую влияет на суверенитет, экономику и обороноспособность страны. Он подчеркнул, что гражданские и оборонные задачи в технологической сфере сегодня тесно переплетаются, передает РИА Новости.

Глава государства отметил необходимость создания сильных университетских центров для подготовки научных кадров и призвал бизнес активнее выступать заказчиком прорывных технологий. По его словам, формирующаяся в регионах передовая инфраструктура должна быть доступна широкому кругу исследователей.

Путин также поручил выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития страны, интегрируя исследовательские школы, вычислительные ресурсы и биоресурсные коллекции.

Особое внимание он уделил центрам генетических ресурсов. Президент отметил, что Россия входит в число мировых лидеров по созданию мегасайенс-установок, которые должны работать на развитие отечественных технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, Путин сообщил о планах ввести в эксплуатацию первые исследовательские станции синхротрона СКИФ до конца года, назвав установку впечатляющей. Он также указал на необходимость защиты данных о результатах исследований. Во вторник президент работает в Новосибирске, где ранее встретился со студентами, аспирантами и молодыми учеными Академгородка.