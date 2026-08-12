Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ФРГ спонсором украинского терроризма на фоне эксгумации в Роттердаме для последующего перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище на Украине останков главаря Организации украинских националистов* Евгения Коновальца.

Она напомнила, что Коновалец в докладе 1923 года признал, что «Украинская военная организация (УВО) полностью подпадает под влияние германской разведки». Кроме того, по словам дипломата, Коновалец встречался с Гитлером и чрезвычайно гордился таким личным знакомством.

Захарова заявила, что его ликвидация впоследствии привела к расколу ОУН на сторонников Мельника и Бандеры, продолживших сотрудничество с Третьим рейхом.

«Коновалец несёт такую же ответственность, как и они, за преступления созданной им ОУН. Идеологию и методы основателей этой преступной организации унаследовал нынешний киевский режим. Среди основных спонсоров украинского терроризма вновь оказалась Германия», — сообщила она.

В 2023 году сообщалось, что Владимир Зеленский присвоил 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ имя Коновальца.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).