Президент России Владимир Путин шутливо отреагировал восклицанием «Караул!» на просьбу главы Курчатовского института Михаила Ковальчука сказать еще «одно слово» про геном после почти 20-минутного выступления на заседании Совета по науке и образованию.

Мероприятие прошло во вторник в Новосибирске. Центральной темой стали современные инфраструктурные и платформенные решения для научно-технологического развития страны. Доклад главы Курчатовского института, известного своей увлеченностью передовыми исследованиями, длился более 20 минут, передает РИА «Новости».

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«Биологию я пропущу, потому что я буду долго говорить. Я хотел сказать про геном, там очень сложная вещь насчет базы генетических исследований. Я одно слово скажу, можно? Одно слово скажу, оно важное», – обратился Ковальчук к президенту.

В ответ на это Путин в шутку произнес «караул!», что вызвало смех среди участников заседания. После этого Ковальчук пояснил, что базу генетических исследований необходимо дополнить белковой базой.

На заседании Совета по науке и образованию Владимир Путин призвал уделять особое внимание работе национальных центров генетических ресурсов.

Глава государства назвал цифровые хранилища геномов фундаментом для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.

В ходе этого же мероприятия Михаил Ковальчук анонсировал открытие комплекса из 25 экспериментальных станций мегаустановки ПИК в декабре.