Путин в шутку сказал «Караул!» на на просьбу Ковальчука дополнить доклад
Президент России Владимир Путин шутливо отреагировал восклицанием «Караул!» на просьбу главы Курчатовского института Михаила Ковальчука сказать еще «одно слово» про геном после почти 20-минутного выступления на заседании Совета по науке и образованию.
Мероприятие прошло во вторник в Новосибирске. Центральной темой стали современные инфраструктурные и платформенные решения для научно-технологического развития страны. Доклад главы Курчатовского института, известного своей увлеченностью передовыми исследованиями, длился более 20 минут, передает РИА «Новости».
«Биологию я пропущу, потому что я буду долго говорить. Я хотел сказать про геном, там очень сложная вещь насчет базы генетических исследований. Я одно слово скажу, можно? Одно слово скажу, оно важное», – обратился Ковальчук к президенту.
В ответ на это Путин в шутку произнес «караул!», что вызвало смех среди участников заседания. После этого Ковальчук пояснил, что базу генетических исследований необходимо дополнить белковой базой.
На заседании Совета по науке и образованию Владимир Путин призвал уделять особое внимание работе национальных центров генетических ресурсов.
Глава государства назвал цифровые хранилища геномов фундаментом для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.
В ходе этого же мероприятия Михаил Ковальчук анонсировал открытие комплекса из 25 экспериментальных станций мегаустановки ПИК в декабре.