В МИД России обратились к пьющим мочу бойцам ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала оставлять позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые из-за недостатка снабжения начали пить мочу. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале дипломата.

Захарова отреагировала на видеообращение украинских солдат, которые рассказали, что из-за проблем со снабжением и ротацией на запорожском направлении они вынуждены употреблять отходы жизнедеятельности.

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«Повторяю: тикайте, хлопцы! Вас уничтожают руками [Владимира] Зеленского», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что группировка ВСУ в районе Доброполье в Донецкой Народной Республике попала в котел. Отмечается, что котел замыкается вокруг населенных пунктов Шевченко и Родинского.