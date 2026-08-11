Российский губернатор прокомментировал сообщения об избиении жены

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опроверг информацию об избиении жены. В своем Telegram-канале глава российского региона допустил, что порочащие его сведения появились в СМИ в преддверии выборов.

Он попросил подписчиков не верить разного рода слухам и всякому бреду. Чем ближе выборы, тем сильнее корежит бесноватых, уверен Филимонов.

Вологодский губернатор подчеркнул, что за попытки опорочить его семью обидчикам воздастся.

«В ад. Успехов им», — написал он в посте.

Кроме того, Филимонов поделился видеообращением супруги Ирины, которая также назвала появившуюся информацию об избиении домыслами. Она заверила, что в никакой реанимации с травмами не находилась. Распространителям слухов женщина посоветовала обратиться к специалистам.

Супруга Филимонова родом из Череповца. Она профессионально занималась спортивными бальными танцами на льду. В браке они воспитывают двух дочерей.

Ранее сообщалось, что жене губернатора Иркутской области Игоря Кобзева Наталье с апреля 2024 года пришло 19 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на BMW X6 — в частности, за превышение скорости.