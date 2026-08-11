В России назвали три аргумента против нападения на НАТО

В НАТО придумали и решили, что Россия хочет напасть, и постоянно муссируют эту тему, не предоставляя никаких аргументов в пользу такого сценария, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, отметил депутат, у Москвы нет для этого оснований и мотивации.

«Зачем нам это нужно? Это в свое время президент [России Владимир Путин] сказал: вы что, сумасшедшие, зачем нам это надо, у нас своя огромная территория, хватает своих ресурсов. Вообще это не надо, непонятна мотивация», — сказал политик.

Во-вторых, в России есть свои проблемы, с которыми необходимо разбираться, указал Колесник.

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«Нужно решить вопросы свои, достичь целей специальной военной операции. Они развязали конфликт, и на весь мир заявляют, что Россия хочет напасть на НАТО», — добавил собеседник «Ленты.ру».

В-третьих, Россия не собирается тратиться на страны НАТО, обозначил парламентарий, уточнив, что война — это большие финансы.

«Видимо, они предвидят что-то. Надо обращаться к экстрасенсам им, наверное», — пошутил спикер.

Ранее посол Великобритании на Украине Нил Кромптон призвал готовиться к нападению России на НАТО, назвав это одним из возможных сценариев.