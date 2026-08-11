Хуснуллин рассказал, как удивил Путина жестким предложением

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал ТАСС, как в 2020 году предложил президенту Владимиру Путину отстранить некоторых региональных чиновников из-за невыполнения ими планов по дорожному строительству.

Такое решение удивило главу государства, пояснил вице-премьер. Он рассказал, что тогда восемь субъектов не смогли выполнить показатели и Хуснуллин предложил отстранить от работы ряд министров, заместителей губернаторов, которые допустили такой результат.

На это Путин спросил: «Зачем так жестко?». Вице-президент тогда ответил, что нельзя получать деньги и не выполнять задачи в установленные сроки. По его словам, это должно было стать хорошим уроком для всех.

Тогда президент поручил администрации и главам регионов проработать этот вопрос, в результате восемь чиновников были отстранены от занимаемой должности и после этой ситуации не было региона, который бы не выполнил годовой план по дорожному строительству в срок.