Заочный приговор сирийского суда, вынесший смертную казнь бывшему президенту Сирии Башару Асаду, создает угрозу, особенно для его двоюродного брата Атефа Наджиба, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Асад сейчас в полной безопасности.

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«Конечно, это угроза, особенного для его брата. Но я абсолютно уверен, что он [Башар Асад] в полной безопасности находится. Несмотря на страшный приговор, ему ничего не грозит», — сказал Чепа.

Сирийский суд заочно приговорил бывшего лидера страны Башара Асада к смертной казни. Кроме того, уголовный суд Дамаска приговорил к смерти единственного присутствующего на скамье подсудимых — бывшего бригадного генерала сирийской армии и двоюродного брата Асада Атефа Наджиба.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос об экстрадиции Башара Асада из России на территорию республики не ставится уже долгое время. Он подчеркнул, что на фоне возможной расправы Москва предоставила убежище экс-президенту арабской страны исключительно из гуманитарных соображений.