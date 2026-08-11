Президент России Владимир Путин призвал менять школьную программу в России и адаптировать ее к современным реалиям на фоне развития технологий. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, детей с младших классов необходимо учить думать самостоятельно, несмотря на развитие технологий искусственного интеллекта.

«Здесь, безусловно, нужны соответствующие, исходя из реальной ситуации, программы обучения, начиная со школы. Так, чтобы дети с младших классов учились думать, — хотели, любили это занятие», — обозначил Путин.

Путин пошутил об ИИ

При этом такую задачу для российских школ он назвал непростой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об особом внимании Путина к одному вопросу. Речь шла о развитии науки и образования в стране. В частности, в начале июня 2026 года глава государства анонсировал разработку нового учебного модуля для вузов.