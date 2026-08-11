Путин осмотрит специализированный учебно-научный центр в НГУ

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Академгородок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в Академгородке Путин осмотрит специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ).

В поездке российского президента сопровождают губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко и представляющий Новосибирскую область в Госдуме первый вице-спикер Александр Жуков.

Последний раз глава государства приезжал в Новосибирскую область летом 2018 года. Тогда политик поучаствовал в форуме «Технопром» и побывал в школе в городе Обь.

10 августа Путин побывал с рабочим визитом в Улан-Удэ. В рамках поездки в Бурятию он встретился с главой региона Алексеем Цыденовым, лидерами формирования городской среды и урбанистами, развивающими города Дальнего Востока.