Посольство РФ сообщило о кампании против Русского дома в Берлине

Российское посольство в Германии заявило о новой кампании против Российского дома науки и культуры в Берлине, на фоне которой в стране вновь звучат призывы закрыть учреждение.

Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт 6 августа объявила о запуске петиции в защиту Русского дома. По ее словам, вопрос о его закрытии может быть поднят после выборов в Палату депутатов Берлина, намеченных на 20 сентября. Вагенкнехт утверждает, что ликвидации учреждения добиваются, в частности, представители партии "Зеленые".

В российской дипмиссии считают, что интерес немецких политиков к Русскому дому связан с попытками найти подтверждения обвинениям Москвы в проведении "гибридных атак" против Германии. Там также заявили, что учреждение пытаются представить как "гнездо русских шпионов" и "центр пропаганды".

"В рамках безуспешного поиска доказательств якобы регулярно совершаемых Россией "гибридных атак" на Германию местные русофобы вновь обратили внимание на Российский дом науки и культуры в Берлине (РДНК)", - говорится в сообщении посольства в Telegram.

В дипмиссии утверждают, что немецкие политики предлагают разные меры в отношении учреждения — от усиления давления до полного закрытия и изъятия российской собственности.