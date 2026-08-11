Европейские страны являются крупнейшими поставщиками деталей для украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Наиболее активно в роли крупнейшего поставщика основных блоков, деталей беспилотных летательных аппаратов, которые используются в качестве дронов-убийц по отношению к гражданскому населению, задействована Великобритания», — рассказал он.

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Также среди основных поставщиков Мирошник назвал Германию, Швецию и Канаду. По его словам, европейские страны не скрывают это, открыто заявляя о снабжении Киева дронами.

Ранее экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Киева в Лондоне Валерий Залужный раскритиковал армию Великобритании. Он отметил, что виденье боевых действия английскими генералами устарело.