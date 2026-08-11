Скандальный вопрос журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса о «помощи Европы в убийстве русских» отражает мечты Германии о «четвертом рейхе». Об этом говорится в заявлении посольства России в США в соцсети X.

Вопрос, заданный президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем, звучал следующим образом: «Что мы, европейцы, можем конкретно сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских — больше российских солдат?»

«Высказывания Михаэля Мартенса (...) являются оговоркой по Фрейду, отражающей мечты нынешних немецких лидеров о «четвертом рейхе» и циничный расчет на ведение войны с Россией до последнего украинца при одновременном разжигании российско-американского противостояния», — отметили в дипмиссии.

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В посольстве подчеркнули, что эта авантюра закончится так же, как и режим Гитлера, а игнорирование уроков истории дорого обойдется разжигателям войны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад проигнорировал призывы Мартенса к убийству русских.