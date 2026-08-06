Критика в адрес России и замалчивание действий США. Что известно о церемонии в Хиросиме

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки выступил с критикой России и ее действий на Украине. В то же время он не упомянул США как страну, сбросившую на город атомную бомбу.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Критика в адрес России и отсутствие упоминания США

Свое выступление на мемориальной церемонии Мацуи начал с того, что обвинил Россию в том, что она якобы "использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания", а также подвергнул критике ее действия на Украине.

При этом в первой части своего выступления он не произносил слова Россия, называя ее "большой державой", однако затем напрямую упомянул Россию и конфликт на Украине.

В то же время мэр Хиросимы, как и в прошлые годы, ни разу не сказал, что атомную бомбардировку города в 1945 году осуществили США.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе своего выступления также не упомянула США.

Обращение генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании в связи с 81-й годовщиной ядерной бомбардировки Хиросимы вновь не упомянул, что ее провели США.

Его обращение по традиции зачитала замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

В прошлые годы в аналогичных посланиях по случаю годовщин бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Гутерриш также никогда напрямую не упоминал США как страну, совершившую атомные бомбардировки.

Гутерриш выразил мнение, что всему миру в этот день нужно задать себе вопросы об усвоенности урока прошлого.

Он также отметил, что сейчас мир живет в эпоху "углубившегося геополитического разлада, растущего недоверия и усиливающейся конкуренции", а нормы и защитные барьеры, ограждающие мир от ядерного катаклизма, находятся под давлением.

Реакция

Мацуи вновь принялся повторять ложные мантры, "зомбируя японцев русофобскими заклинаниями", написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Она обратила внимание на то, что японский чиновник "снова забыл поведать миру о том, кто повинен в страданиях его города, не упомянув США как страну, сбросившую на мирных жителей атомную бомбу".

Позиция Японии

Японские официальные лица в публичных выступлениях обычно никогда не подчеркивают, что именно США совершили бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

В прошлые годы японские премьеры и мэры двух городов в своих выступлениях на церемониях, посвященных трагедии, также напрямую не называли Соединенные Штаты.

Однако в Мемориальном музее мира в Хиросиме представлены все подробности атомных бомбардировок 1945 года.

В учебных пособиях для школ и институтов Японии их история также всесторонне отражена.

Атомная бомбардировка Хиросимы

Атомные бомбардировки двух городов были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии.

Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек.

К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения.Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс.

Сейчас список жертв трагедии пополняется каждый год, когда умирает кто-либо из японцев, переживших американские атомные бомбардировки.

США до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия "военной необходимостью".