Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в годовщину атомной бомбардировки города вновь не упомянул США, сбросивших на мирных жителей атомную бомбу, однако повторил русофобские нарративы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«И это при том, что наш народ, натерпевшись от японской агрессии на Дальнем Востоке, всегда помнил о жертвах двух японских городов и приводил трагедию как пример недопустимой жестокости», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова отметила, что мэр Хиросимы каждый год повторяет ложную мантру, «зомбируя японцев русофобскими заклинаниями».

«Кривое зеркало западных нарративов искажает не только отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него», — констатировала она.

6 августа мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии в годовщину атомной бомбардировки города обвинил Россию в использовании ядерного оружия для запугивания, при этом не упомянув США как страну, сбросившую бомбу на Хиросиму.