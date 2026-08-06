Мирошник: Европа не позволит урегулировать конфликт на Украине

Европа в ближайшей перспективе не позволит урегулировать конфликт на Украине, поэтому России необходимо быть готовой к длительным боевым действиям, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, западные страны сделали ставку на продолжение конфликта и отвергают способы достижения мирного урегулирования.

«Все попытки вести диалог наталкиваются на непримиримое желание европейцев сорвать любые возможности достижения договорённостей. Поломать эту тенденцию в ближайшей перспективе вряд ли получится», — сказал Мирошник в интервью ТАСС.

Он добавил, что Европа продолжит финансировать Украину, поэтому России необходимо быть готовой «на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией».

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Европа делает ставку на военный разгром России и её исчезновение как государства.