В МИД заявили, что тема применения ядерного оружия в Европе стала рутинной

Тема распространения и применения ядерного оружия в последнее время стала приобретать рутинный характер в Европе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

Он напомнил о готовности Финляндии, стран Прибалтики и других государств Восточной Европы разместить на своей территории или ядерное оружие, или средства его доставки.

«При этом полностью забыты последствия Хиросимы и Нагасаки. Делается вид, что не было никаких "безъядерных маршей", призывов ученых и врачей мира в европейских странах. Я уже не говорю о прямом нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул Васильев.

Напомним, что европейские страны в последнее время усилили риторику в этой области. В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания» и увеличит число боеголовок, а в июне в Финляндии одобрили поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Ранее Васильев заявлял, что стратегия коллективной безопасности ОДКБ допускает применение оружия массового поражения для защиты союзников.