«Государство-наемник»: в МИД России сделали заявление по Украине

Украина превратилась в государство-наемник из государства, которое могло существовать в собственных интересах. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Он отметил, что Украина существует и воюет, пока ей платят и поставляют оружие. По словам Мирошника, «остается только военный путь».

«Военный путь должен быть достаточно точно акцентирован на те болевые точки, которые Украине позволяют вести террористическую войну. Вопрос в том, что нам придется вести достаточно серьезную, тяжелую войну, в которой мы должны будем шаг за шагом побеждать и идти практически к удушению своего противника, потому что других слов он не понимает», — сказал дипломат.

Также Мирошник заявил, что России необходимо готовиться к продолжению боевых действий, поскольку Европа в ближайшей перспективе не позволит урегулировать конфликт на Украине.