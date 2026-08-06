В Госдуму внесен законопроект,  запрещающий отбор в старшие классы

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект закона, в соответствии с которым запрещается отбор в 10-й класс средних школ. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ"). По мнению парламентариев, отбор в 10-й класс на основании баллов ОГЭ нарушает конституционные права школьников, поскольку среднее общее образование гарантировано всем независимо от полученных экзаменационных баллов.

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Возможность поступить в 10-й класс даже с пороговыми баллами ОГЭ должны иметь девятиклассники по всей России, иначе у "слабых" учеников повышается риск беспризорности и отсутствия вообще какого-либо образования.

Законопроект разработан в связи с действующим в ряде российских регионов пилотным проектом, в соответствии с которым девятиклассники, решившие поступать в колледж, могут сдать всего два ОГЭ - по русскому и математике.

Тем же, кто хочет продолжить учебу в 10-м классе, необходимо сдать четыре ОГЭ. 4 августа депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищёв заявил "Газете.Ru", что собеседование с ребенком перед походом в первый класс - это не экзамен, по результатам которого ему могут отказать в зачислении.

По словам парламентария, по закону единственное основание для этого - отсутствие мест.