Европейский союз (ЕС) не допустит урегулирования конфликта на Украине, России следует быть готовой к подобному развитию событий. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Все попытки вести диалог наталкиваются на непримиримое желание европейцев сорвать любые возможности достижения договоренностей. Поломать эту тенденцию в ближайшей перспективе вряд ли получится. Европа продолжит финансировать Украину», — раскрыл план Мирошник.

Ранее посол МИД России заявил, что ЕС и США имеют финансовую выгоду от затягивания конфликта на Украине.