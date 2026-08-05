Памфилова рассказала Путину об итогах жеребьевки партий на выборах в Госдуму

Центризбирком России в среду провел жеребьевку между партиями - участницами выборов в Госдуму девятого созыва. В итоге стало известно, в каком порядке партийные эмблемы и названия расположатся в бюллетене для голосования по федеральному округу. Председатель ЦИК Элла Памфилова об итогах процедуры доложила президенту Владимиру Путину.

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В "розыгрыше" приняли участие представители всех 11 партий, федеральные списки которых зарегистрированы на думские выборы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Метод жеребьевки - случайная выборка номеров с применением лототрона: в него поместили непрозрачные шары, в которых находились номера от 1 до 11.

Представители партий тянули шары в том порядке, в котором они были зарегистрированы на выборах. Результаты сразу же появлялись на экране, то есть макет бюллетеня был сформирован в режиме реального времени. Интересно, что некоторые тянули шары нестандартно: на удачу закрывали глаза или не крутили лототрон, а сразу выбирали шар.

На судьбу никто не жаловался - номера всех участников жеребьевки устроили. На заседании комиссии члены ЦИК единогласно утвердили ее результаты.

"В первую очередь хочу пожелать успехов избирателям, чтобы каждый нашел партию, которая будет адекватно выражать его политическую позицию", - завершила процедуру Памфилова.

После жеребьевки Памфилову в Кремле принял Владимир Путин.

"Кто там первый, второй, третий?" - спросил он. "Все честно, прозрачный барабан. Первый номер достала "Единая Россия", - ответила Памфилова. Она рассказала, что достал его сенатор Александр Карелин - правда, его рука туда не могла поместиться, и ему помогли. "Он чемпион, он привык быть первым", - прокомментировал Путин.

Глава ЦИК поделилась статистикой.

"3103 человека из партий зарегистрировано. Из них примерно треть - это женщины, две трети - мужчины. Молодежи много, 21 процент, это кандидаты до 35 лет. 70 процентов, основная масса - это 35-65 лет. И 9 процентов - старше 65 лет", - рассказала она.

В составе кандидатов федеральных списков от партий 110 человек - участники, ветераны СВО.

"От киевской банды детоубийц сейчас можно ожидать все, что угодно. И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности", - сказала Памфилова.

Но при этом сохраняется высокий уровень открытости и прозрачности, заверила она.

"Те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, те делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать", - заметил Путин.

"Нам здесь, в мирной жизни, собраться, прийти на выборы, отдать свой голос и внести хоть скромный вклад в победу - это просто, наверное, обязанность", - считает Памфилова. "Это требует от всех участников этого процесса, и прежде всего от людей, которые организуют эти выборы, мужества и ответственного отношения к формированию власти. От легитимности этой власти зависит единство нашего общества", - заявил президент. Дело избирателей - прийти на выборы и проголосовать, сказала Памфилова. "Уверен, что люди это понимают и откликнутся на это", - заключил Путин.

Бюллетень-2026

В итоге порядок партий в избирательном бюллетене будет таким:

"Единая Россия"."Яблоко".ЛДПР."Партия прямой демократии".Российская экологическая партия "Зеленые"."Справедливая Россия"."Родина".КПРФ."Партия пенсионеров"."Коммунисты России"."Новые люди".