Пост Дмитриева в X о "варварах у ворот" Испании набрал миллион просмотров

Публикация спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о миграционном кризисе в испанской Сеуте набрала свыше одного миллиона просмотров в соцсети X (заблокирована в РФ).

"Варвары у ворот: 410 г. н.э. против наших дней", - написал Дмитриев.

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Свои слова он проиллюстрировал двумя изображениями. Первое - картина художника Томаса Коула "Разрушение" из серии "Путь империи", демонстрирующая падение и разграбление древнего города под натиском иноплеменников. Второе - реальное фото с побережья Сеуты, куда на днях массово пытались прорваться мигранты.

Стоит отметить, что подвергшийся атаке древний город на картине Коула вымышленный, хотя художник и явно вдохновлялся примерами из истории. При этом в 410 году, который упомянул Дмитриев в подписи, произошел захват и разграбление Рима вестготами. Это событие произвело большое впечатление на современников и ускорило распад Западной Римской империи.

Сам спецпредставитель Путина отметил, что Сеута стала лишь яркой иллюстрацией миграционной политики ЕС, основанной на надеждах левых сил на то, что мигранты и их потомки за них проголосуют.

Пост был опубликован поздно вечером 30 июля и к настоящему времени набрал миллион просмотров.