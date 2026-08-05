Шуваев рассказал Путину о помощи Москвы системами безопасности

Президент России Владимир Путин в среду, 5 августа, провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым. Во время переговоров губернатор отдельно отметил помощь мэра Москвы Сергея Собянина в защите региона от дронов.

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Глава государства подчеркнул, что защита жизни и здоровья граждан остается важнейшей задачей для руководства региона. При этом Путин добавил, что на фоне решения вопросов безопасности власти не должны оставлять без внимания развитие экономики и социальную сферу, в частности — необходимость увеличения количества медицинских специалистов в области.

Александр Шуваев доложил президенту о текущей обстановке в регионе, отметив заметный рост интенсивности атак со стороны Вооруженных сил Украины за последние две недели. Врио губернатора рассказал, что благодаря слаженному взаимодействию с Министерством обороны и бойцами добровольческого формирования «БАРС-Белгород» удалось выстроить эффективную систему противодействия угрозам.

— В Белгородской области свыше половины дронов самолетного типа нейтрализуют с помощью систем, разработанных в регионе. Они сейчас тестируются в Москве под руководством Сергея Собянина, — передает слова Шуваева официальный сайт Кремля.

Сам Сергей Собянин рассказал, что число беспилотников, запускаемых на Москву, за последние месяцы кратно увеличилось.