Российский посол жестко раскритиковал заявления о вмешательстве РФ в дела Швейцарии

Россия не вмешивается во внутренние дела Швейцарии. Заявления об обратном представляют собой безосновательные инсинуации со стороны местных СМИ, рассказал Берне Сергей Гармонин.

В последнее время в швейцарской прессе «все чаще стали появляться инсинуации о мнимом российском вмешательстве во внутренние дела конфедерации», отметил дипломат. Однако ни посольство РФ в Берне, ни другие российские дипмиссии в конфедерации, ни МИД России не вмешиваются во внутренние дела Швейцарии, добавил Гармонин.

Ранее власти Швейцарии заявили о проведении 27 сентября референдума по народной законодательной инициативе «О нейтралитете». Она предполагает закрепление в конституции принципа вечного вооруженного и всеобъемлющего нейтралитета. Он исключает возможность введения любых санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН.

В июле вице-спикер Совфеда Константин Косачев ответил президенту США Дональду Трампу после обвинений во вмешательстве в выборы. Он подчеркнул, что Россия не имеет отношения к внутриполитической жизни другого государства.