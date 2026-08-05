Современная Германия, ведущая политику милитаризации, не может претендовать на роль посредника в переговорах по урегулированию кризиса на Украине, заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили МИД раскрыть, как Москва относится к высказываниям немецких политиков, претендующих на роль посредников на переговорах по Украине.

«Милитаристская Германия не может и близко претендовать на какую-либо посредническую роль [по Украине], одновременно пытаясь диктовать свои условия», — подчеркнул Любинский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что у Запада было много возможностей для посредничества в 2014 и 2015 годах, но достигнутые соглашения не выполнялись.

По его словам, в настоящее время европейские страны прямо заявляют, что они «твердо на стороне Украины», что исключает их из переговорного процесса.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что посредниками не могут быть политики, которые позволяли себе заявления о необходимости «перепрошить» Россию. Она назвала их «волками в овечьих шкурах», которые лишь используют площадку для продвижения своих нарративов.