ЦИК назвал число избирателей в России

Численность избирателей в России на 1 июля составила более 111 млн человек. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным ЦИК, на указанную дату количество российских избирателей достигло 111 037 047 человек. За пределами страны проживают более 1,8 млн граждан, имеющих право голоса, в городе Байконуре — более 11,5 тыс. избирателей.

Осенью 2026 года в России пройдут выборы депутатов Госдумы IX созыва. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Впервые в выборах примут участие жители четырех новых регионов РФ. Помимо этого, в регионах выберут глав восьми субъектов и депутатов 39 заксобраний. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала грядущую кампанию самой сложной за последние годы.

В выборах без сбора подписей участвуют 11 партий, имеющих «парламентскую льготу», среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Яблоко» и другие. Очередность партий в федеральном бюллетене определили 5 августа путем жеребьевки.