Памфилова рассказала Путину о мерах безопасности к выборам

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова доложила президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле о том, какие меры предпринимаются, чтобы осенние выборы в Госдуму прошли спокойно.

"Конечно, основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, - что мы решаем сложнейшую задачу - именно сейчас, поскольку проводим выборы в экстремальной ситуации", - сказала Памфилова.

Она заметила, что от "киевской банды детоубийц сейчас можно ожидать все, что угодно".

"И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом - это отличие этой кампании - мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности", - сравнила глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что "очень много сделано, чтобы выборы прошли в штатном режиме и мы со всеми этими угрозами справились". В частности, она рассказала о подготовке резервных помещений и альтернативных источников питания.