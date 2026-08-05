Путин: Те, кто хочет проходить через выборы, делают это, несмотря ни на что

Отношение кандидатов к выборам напрямую зависит от их внутренней готовности участвовать в политическом процессе. Об этом в среду, 5 августа, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

По словам главы государства, те, кто намерен пройти избирательную кампанию, делают это вопреки возможным рискам и внешнему давлению. При этом нежелающие участвовать обычно придумывают отговорки.

— Те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать,— цитирует его ТАСС.

11 июня Путин провел оперативное совещание Совета безопасности, темой которого стало обеспечение общественной безопасности во время подготовки к сентябрьским выборам. Он подчеркнул, что предстоящее голосование — важнейшее политическое событие в жизни страны.

Провокации с участием обученных за рубежом «лженаблюдателей» могут готовиться к выборам в России, о чем предупредил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.