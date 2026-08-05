В МИД РФ рассказали о целях ударов Киева по ЗАЭС

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны Киева направлены на дестабилизацию управления объектом и создание риска масштабной техногенной аварии.

По словам дипломата во время заседания Совета Безопасности, украинская сторона продолжает террор против сотрудников станции, что подтверждается убийством в июле специалистов по ядерной и радиационной безопасности, а также постоянными ударами по территории АЭС.

С начала недели четыре сотрудника ЗАЭС получили ранения от мин, которые устанавливаются украинскими беспилотниками дистанционно, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его данным, с начала текущей недели четыре сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате подрыва мин, которые дроны ВСУ устанавливают дистанционно.